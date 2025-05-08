Названы способы добиться высокой пенсии в старости

Депутат Бессараб: Государство софинансирует добровольные пенсионные накопления

С 2026 года страховые выплаты по старости будет назначаться гражданам, выработавшим 15 лет трудового стажа и набравшим 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с «Лентой.ру» она также рассказала о том, как добиться высокой пенсии.

Самый известный способ — это работать «в белую», оформив трудовой договор, и чтобы работодатель в обязательном порядке выплачивал все взносы за сотрудника, поделилась депутат.

Она добавила, что для получения пенсии нужно набрать необходимые 15 лет страхового стажа, отметив, что в него могут входить нестраховые периоды. Например, служба в армии, уход за ребенком или за больным родственником. Несмотря на то, что человек в этот период не работает, соответствующий стаж формирует будущую страховую пенсию, обратила внимание парламентарий.

«Максимальный размер ИПК, который можно набрать в течение года, составляет 10 баллов, то есть встает вопрос тогда уже о высокой заработной плате. Даже если высокой заработной платы нет, можно вступить в правоотношения с негосударственным фондом, например, по формированию добровольных пенсионных сбережений. В этом случае государство поможет и софинансирует гражданина на сумму до 360 тысяч рублей», — поделилась собеседница «Ленты.ру».

Кроме того, преимуществом является труд в организации, где работодатель формирует такие пенсионные накопления за работающего, указала парламентарий. Сегодня их достаточно много, добавила она.

Ранее стало известно, что по состоянию на начало текущего года средний размер пенсии в России составляет чуть более 23 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда РФ.

До этого Бессараб в беседе с «Лентой.ру» называла малоизвестный способ увеличить страховые выплаты по старости, которым могут пользоваться все работающие пенсионеры. Для этого, по ее словам, отсрочить получение пенсии на 5 лет, в таком случае они могут вырасти до 40 процентов.

