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06:31, 8 мая 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач предупредил россиян об опасности похмельного синдрома

Врач Исаев предупредил россиян об опасности похмельного синдрома
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: EugeneEdge / Shutterstock / Fotodom

Похмельный синдром — это не просто неприятное утро после застолья, а комплекс токсических, нейромедиаторных и метаболических нарушений, который может представлять серьезную опасность для здоровья, сообщил врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической клиники Руслан Исаев. О рисках он предупредил россиян в беседе с «Лентой.ру».

Один из промежуточных продуктов переработки алкоголя — ацетальдегид — является крайне токсичным веществом, которое обладает выраженным сосудорасширяющим, цитотоксическим и нейротоксическим действием, рассказал специалист. Именно оно во многом и обуславливает тяжесть похмельного синдрома: головную боль, тошноту, тремор, слабость, сердцебиение, тревожность, уточнил эксперт.

Кроме токсического действия, алкоголь нарушает водно-солевой и кислотно-щелочной баланс, истощает запасы витаминов (в первую очередь группы B), магния и калия, необходимых для нормальной работы нервной и сердечно-сосудистой систем, предостерег врач. А обезвоживание приводит к сгущению крови, повышая риск тромбообразования, инсульта и инфаркта у людей с предрасположенностью, добавил он.

Отдельного внимания, по его словам, заслуживает влияние алкоголя на центральную нервную систему. После его приема в мозге накапливается дефицит гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), основного тормозного медиатора, и одновременно возрастает уровень глутамата, возбуждающего нейромедиатора. Это вызывает симптомы повышенной тревожности, раздражительности, бессонницы, панические состояния. У людей с определенной уязвимостью это состояние может стать пусковым механизмом для депрессии или тревожного расстройства, подчеркнул психиатр.

Если похмельный синдром носит регулярный характер, это говорит о формирующейся алкогольной зависимости. Организм перестает воспринимать алкоголь как нечто "внешнее" и начинает встраивать его в обмен веществ — как некий "нужный" компонент. Именно поэтому человек испытывает выраженную тягу "опохмелиться". Это состояние называют абстинентным синдромом, и оно требует профессионального вмешательства

Руслан Исаевнарколог

К последствиям повторяющихся похмелий нарколог отнес гипертонические кризы, нарушения сердечного ритма, гастриты, панкреатиты, поражения печени, алкогольную энцефалопатию. Врач также указал на риск алкогольных психозов, в частности делирия или «белой горячки», которая может развиться на фоне отмены алкоголя у хронически пьющего человека.

«Похмелье может перерасти в острое абстинентное состояние, угрожающее жизни и здоровью. Медицинская помощь необходима в случае сильного тремора, выраженной тахикардии, повышения артериального давления и чувства нехватки воздуха, при спутанности сознания, дезориентации и провалах в памяти, при галлюцинациях, бредовых идеях и подозрительности, судорожных припадках, невозможности пить воду или есть из-за тошноты и рвоты, болях в груди, острой депрессии и мыслях о самоубийстве», — заключил врач.

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