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11:04, 8 мая 2025Мир

Президент Кубы высказался об угрозах Зеленского прибывшим в Москву зарубежным политикам

Бермудес в ответ Зеленскому на угрозы прибывшим в Москву политикам: Мы не боимся
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Илья Питалев / Фотохост-агентство РИА Новости

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес заявил, что зарубежные политики не боятся приезжать в Москву на парад Победы. Так он ответил на угрозы украинского лидера Владимира Зеленского прибывшим в Россию лидерам стран, передает RT.

«Мы приехали в Москву, потому что считаем это правильным. Мы ничего не боимся. Мы верим в то, что делаем», — объяснил Бермудес.

Президент Кубы прилетел в Россию 4 мая. Он заявил, что для него честь побывать на Красной площади в Москве во время празднования 80-летия Победы.

7 мая в Москву прибыл президент Сербии Александр Вучич. Он также примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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