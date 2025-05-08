Президент Кубы высказался об угрозах Зеленского прибывшим в Москву зарубежным политикам

Бермудес в ответ Зеленскому на угрозы прибывшим в Москву политикам: Мы не боимся

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес заявил, что зарубежные политики не боятся приезжать в Москву на парад Победы. Так он ответил на угрозы украинского лидера Владимира Зеленского прибывшим в Россию лидерам стран, передает RT.

«Мы приехали в Москву, потому что считаем это правильным. Мы ничего не боимся. Мы верим в то, что делаем», — объяснил Бермудес.

Президент Кубы прилетел в Россию 4 мая. Он заявил, что для него честь побывать на Красной площади в Москве во время празднования 80-летия Победы.

7 мая в Москву прибыл президент Сербии Александр Вучич. Он также примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.