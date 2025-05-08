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18:32, 8 мая 2025Россия

В Москву прилетел президент Палестины

Президент Палестины Махмуд Аббас прилетел в Москву для празднования Дня Победы
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Президент Палестины Махмуд Аббас прилетел в Москву для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС.

Ожидается, что лидер Палестины посетит парад, который пройдет на Красной площади в Москве 9 мая.

Ранее сообщалось, что днем 8 мая в российскую столицу прилетел президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он также планирует посетить в Москве парад Победы.

Также в Москву уже прилетел президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие. Известно, что он будет присутствовать не только на официальных мероприятиях, но и на торжественном приеме, организованном президентом России Владимиром Путиным.

Накануне, 7 мая, в Россию прилетел Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Ожидается, что его визит продлится до 10 мая.

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