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10:49, 8 мая 2025Мир

Путин назвал самый большой иностранный расчет на параде Победы в Москве

Путин: Расчет из КНР станет самым большим среди иностранных на параде Победы
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Парадный расчет военнослужащих из Китая станет самым большим среди иностранных на параде Победы 9 мая в Москве. Об этом заявил президент России Владимир Путин, открывая переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, пишет ТАСС.

По его словам, по Красной площади торжественно промарширует парадный расчет военнослужащих Народно-освободительной армии Китая. «Насколько мне известно, это самый большой по численности из иностранных воинских контингентов», — подчеркнул президент.

Российский лидер также отметил непреходящее значение победы над фашизмом, которая была достигнута большим числом жертв. Он добавил, что Россия и Китай стоят на страже исторической правды, защищая память о событиях тех лет, а также противодействуют современным проявлениям неонацизма и милитаризма.

Ранее Путин заявил, что посетит Китай с визитом на празднование 80-летия победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Кроме того, он примет участие в проводимом под китайским председательством саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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