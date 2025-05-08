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21:09, 8 мая 2025Мир

Путин поздравил нового Папу Римского с избранием

Путин поздравил Папу Римского Льва XIV с избранием
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Vatican Media / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент России Владимир Путин поздравил нового Папу Римского Льва XIV, американского кардинала Роберта Прево с избранием. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

«Ваше Святейшество, примите сердечные поздравления. Уверен, что конструктивный диалог и взаимодействие, налаженные между Россией и Ватиканом, будут и далее развиваться на основе объединяющих нас христианских ценностей», — указано в поздравительной телеграмме.

До этого нового Папу Римского с избранием поздравил президент США Дональд Трамп. «Это такая честь — осознавать, что он первый американский Папа», — отметил американский лидер.

Ранее новый Папа Римский впервые выступил с речью. «Мир вам всем. Я желаю, чтобы мир пришел в ваши семьи, во все народы и на всю землю. Безоружный, смиренный мир. Бог любит нас всех, это безусловно», — такими были первые слова понтифика.

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