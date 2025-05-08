Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:00, 8 мая 2025ЭкономикаЭксклюзив

Россиян предупредили о рисках рассрочки при покупке недвижимости

Эксперт по недвижимости Зубик: У рассрочки при покупке жилья много рисков
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В условиях высоких ипотечных ставок и сокращения льготных программ кредитования в России рассрочка стала едва ли не главной альтернативой для покупателей недвижимости, но у нее есть риски, предупредил россиян в беседе с «Лентой.ру» основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик.

Для застройщиков рассрочка — вынужденная мера в условиях, когда ипотека перестает выполнять стимулирующую функцию и спрос падает, рассказал эксперт. Однако у такой схемы есть большой минус: эскроу-счета, через которые идет финансирование проекта, пополняются значительно медленнее, указал он. Так, вместо полной стоимости квартиры застройщик получает на счет лишь первоначальный взнос, что может сказаться на сроках и качестве строительства в будущем.

К рискам для покупателя Зубик в первую очередь отнес завышение стоимости объекта. Некоторые застройщики, по его словам, открыто показывают удорожание квартиры при выборе рассрочки, другие же не дают скидки, которые действуют при рыночной ипотеке или стопроцентной оплате наличными.

Переплата может быть довольно приличной — от 10 до 35 процентов

Виктор Зубикэксперт по недвижимости

Эксперт также указал на большие платежи на финише. «Небольшой первоначальный взнос и низкие ежемесячные платежи — это прекрасно, но в конце все равно придется вносить крупный платеж — 10, 15, 20 миллионов рублей — и сразу. Большинство покупателей не располагают такими средствами и оказываются в тупике», — поделился Зубик.

Еще один минус — это отсутствие права собственности, предостерег он. Так, покупатель не может распоряжаться квартирой до полной оплаты. Это исключает возможность перепродажи без полной выплаты долга застройщику. А найти покупателя, готового пойти на такую схему, возможно только с дисконтом от рыночной цены.

Покупатель также должен знать, что может столкнуться с жесткими штрафами, сообщил эксперт. При просрочке застройщик имеет право расторгнуть договор с удержанием первоначального взноса, привел пример он. До 30 июня 2025 года, по словам Зубика, действует мораторий на такие санкции, но после этой даты ситуация может резко измениться.

Материалы по теме:
Квартира с отделкой или голые стены. Что выгоднее покупать в Москве?
Квартира с отделкой или голые стены.Что выгоднее покупать в Москве?
Реклама
30 апреля 2025
«Жильцы готовы платить за это еще больше» Россияне вкладывают деньги в квартиры под аренду. Как это приносит им сотни тысяч рублей?
«Жильцы готовы платить за это еще больше»Россияне вкладывают деньги в квартиры под аренду. Как это приносит им сотни тысяч рублей?
1 мая 2025

Кроме того, многие покупают квартиры в рассрочку, рассчитывая на будущую перепродажу или рефинансирование через ипотеку по сниженной ставке, отметил эксперт. Он назвал эту стратегию рискованной: никто не гарантирует, что ставки действительно упадут, что человеку одобрят ипотеку или что рынок вырастет. А с учетом более высокой цены покупки квартиры, продать ее с прибылью часто становится невыполнимой задачей, подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

«Рассрочка — хороший инструмент только для тех, у кого есть план Б, например, запас средств, чтобы погасить остаток долга в нужный момент, лишняя недвижимость, которую можно продать, понимание, как работать с переуступками и юридически корректно выйти из сделки», — заключил он.

Ранее Банк России сообщил, что доля выдачи ипотечных кредитов на срок 30-31 год в России во второй половине 2024 года снизилась на 3,6 процентного пункта, до 14 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вступило в силу объявленное Путиным трехдневное перемирие, приуроченное ко Дню Победы. Россия готова ответить на провокации Киева

    В России рассказали о готовящихся провокациях ВСУ в ДНР

    Эстонию призвали вернуть украинских беженцев обратно на родину

    Россиян предупредили об опасности неправильного хранения шашлыка

    Названы способы добиться высокой пенсии в старости

    В Крыму озвучили вырученную за продажу национализированного имущества украинцев сумму

    Загитова прошлась по Парижу в черном кожаном плаще

    Названа минимальна цена бутылки качественного вина

    В США рассказали о подготовке Нидерландов к военному столкновению с Россией

    В Париже автомобиль въехал в толпу футбольных фанатов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости