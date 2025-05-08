Россиян предупредили о штрафе за поездку с просроченными правами

Автоюрист Воропаев предупредил о штрафе за поездку с просроченными правами

Автоюрист Лев Воропаев заявил, что водителю с просроченными правами грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Об этом он высказался в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт объяснил, что права, срок действия которых истекал в 2022 году, автоматически продлили на три года. Если этот срок также завершился, удостоверение необходимо заменить.

Если срок действия прав истекает в 2025 году и это указано на самой карточке, то менять их сейчас не нужно. Их автоматически продлят до 2028 года.

С 1 апреля у Госавтоинспекции появилась возможность штрафовать россиян за новое правонарушение. Оно связано с использованием иностранных водительских прав. Штраф за нарушение составит от 5 до 15 тысяч рублей.