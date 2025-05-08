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20:22, 8 мая 2025Забота о себе

Россиянам назвали правила употребления шашлыка без вреда для здоровья

Эксперт Мартюшев-Поклад посоветовал не сочетать шашлык с алкоголем и картошкой
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Globallookpress.com

Шашлык не стоит сочетать с алкоголем и крахмалистыми гарнирами, посоветовал кандидат медицинских наук Андрей Мартюшев-Поклад. Главные правила употребления приготовленного на огне мяса без вреда для здоровья он назвал россиянам в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, чтобы шашлык не оказал негативного влияния на самочувствие и не вызвал обострение заболеваний ЖКТ, его надо употреблять в умеренном количестве и без алкоголя и не сочетать его с картошкой, макаронами, рисом или хлебом. В качестве полезного гарнира он предложил огурцы, помидоры и зелень.

Также Мартюшев-Поклад порекомендовал не допускать обугливания мяса в процессе приготовления. Если же это произошло, черную корочку необходимо срезать, поскольку она содержит опасные для здоровья вещества.

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Еще один совет эксперта — тщательно пережевывать шашлык, чтобы он легче переваривался. «Если человек страдает от камней в желчном пузыре или дискинезии желчевыводящих путей, большая порция шашлыка может спровоцировать обострение», — предупредил он.

Ранее директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко предупредила об опасности неправильного хранения шашлыка. Готовый шашлык из мяса и птицы можно хранить в холодильнике не более 48 часов, заявила она.

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