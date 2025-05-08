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18:15, 8 мая 2025МирЭксклюзив

На Западе увидели в словах Трампа о Второй мировой уважение к СССР

Историк Робертс: Трамп осознает вклад СССР в победу во Второй мировой войне
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Leah Millis / Reuters

В отличие от многих американских политиков, президент США Дональд Трамп осознает вклад СССР в победу во Второй мировой войне. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал почетный профессор истории Университетского колледжа Корка, член Ирландской королевской академии Джеффри Робертс.

В частности, он указал, что американский лидер уважает вклад Советского Союза. При этом историк подчеркнул, что заявления Трампа о решающем значении США в войне нацелены лишь на внутреннюю аудиторию, поскольку так считают большинство американцев.

Трамп больше, чем большинство политиков США, осознает жизненно важный вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией

Джеффри Робертспочетный профессор истории Университетского колледжа Корка

Робертс добавил, что Трамп видит в России перспективы, а не вызовы, как полагают многие западные политики. «Трамп также признал решающее значение американо-российского сотрудничества для создания стабильного мирового порядка, который сохранит мир и предотвратит третью мировую войну», — резюмировал эксперт.

Ранее Трамп заявил, что Россия была крупным фактором в победе над нацизмом, но войну выиграли США. Слова о вкладе СССР прозвучали после заявлений президента о том, что Первую и Вторую мировую войну выиграли американцы, а не какая-либо другая держава.

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