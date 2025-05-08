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23:37, 8 мая 2025Мир

В МИД ответили на слова потомка Бисмарка о роли Германии на Украине

Захарова: Меркель подорвала доверие к посреднической роли Германии
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Говорить о посреднической роли Германии в урегулировании конфликта на Украине сейчас не приходится. Об этом в разговоре с Александром фон Бисмарком, потомком первого канцлера Германии Отто фон Бисмарка, на телеканале RT DE заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Бисмарк заявил, что Берлин очень хорошо подходит на роль посредника и старается выступить в данном качестве между Россией и Украиной. Захарова в ответ напомнила о словах экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, признавшейся в том, что реальной задачей Запада во время действия минских соглашений была милитаризация Украины.

«К сожалению, Меркель подорвала доверие мирового сообщества к посреднической функции Германии. Это доверие когда-то можно будет только попытаться восстановить. О какой посреднической роли вы сейчас говорите?», — задалась вопросом дипломат.

Ранее Захарова назвала Владимира Зеленского террористическим чудищем. По ее словам, он не является ни борцом за демократию, ни «отстаивателем самостийности Украины».

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