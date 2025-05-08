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07:15, 8 мая 2025Бывший СССР

В Молдавии допустили запрет Дня Победы

Глава комитета "Победа" Петрович: В Молдавии могут запретить День Победы
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Руководство Молдавии в будущем может попытаться запретить День Победы, обосновав это тем, что ни одного ветерана уже нет в живых. Такое предположение высказал глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович в беседе с РИА Новости.

«Власти давно хотят превратить праздник День Победы в День поминовения, скорби. Мы будем делать все возможное, чтобы сохранить этот праздник даже после ухода всех ветеранов», — рассказал Петрович.

Он отметил, что для того, чтобы этого не случилось, нужно уделить внимание государственной политике в области образования и культуры. По его мнению, следует проводить патриотическое воспитание молодежи, прицеливаться примерно на десять лет вперед, но сейчас подобные программы отсутствуют.

«Столько лет страна живет без программы патриотического воспитания молодежи», — добавил глава комитета.

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков допустил, что власти Молдавии могут сопротивляться празднованию 9 Мая.

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