Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:19, 8 мая 2025Ценности

В Якутии добыли крупнейший в истории России ювелирный алмаз

«Алроса» добыла в Якутии крупнейший в истории России алмаз ювелирного качества
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Кадр: ALROSA

Компания «Алроса» добыла в Якутии крупнейший в истории России алмаз ювелирного качества. Об этом компания сообщила в Telegram-канале.

«Кристалл фантазийного янтарного цвета весом 468,30 карата и размером 56х54х22 миллиметра был извлечен в Якутии», — говорится в заявлении.

По словам генерального директора «Алроса» Павла Маринычева, в компании считают символичным, что уникальный алмаз был найден в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим было принято решение присвоить ему имя в честь данного события.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Си Цзиньпин прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

    Появились подробности о попытке прорыва ВСУ в Курскую область после начала перемирия

    Президент Кубы высказался об угрозах Зеленского прибывшим в Москву зарубежным политикам

    Военкоры сообщили о новой попытке наступления ВСУ на Курскую область

    Федерация фехтования Украины выступила с заявлением о новом допуске россиян

    Путин назвал самый большой иностранный расчет на параде Победы в Москве

    Экс-замминистра обороны Попова госпитализировали из СИЗО

    В Киеве подтвердили приоритетный доступ США к данным об украинских недрах

    Путин высказался о визите в Китай

    Захарова назвала страны с наибольшим числом оскверненных могил солдат Красной армии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости