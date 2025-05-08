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16:47, 8 мая 2025Бывший СССРЭксклюзив

Заявившего о неофициальном перемирии с Россией депутата уличили во лжи

Политолог Асафов: Депутат Гончаренко заявил о перемирии ради политических очков
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Говоря о неофициальной поддержке Украиной перемирия, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) врет, чтобы заработать себе политические очки, считает политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее нардеп заявил, что Украина негласно присоединилась к трехдневному перемирию, объявленному президентом России Владимиром Путиным. По его словам, подобное указание получили в украинской армии.

Политолог считает, что таким образом Гончаренко реагирует сразу на два обстоятельства: само перемирие, объявленное российским президентом, и инициативу, проявленную рядом командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) по линии боевого соприкосновения. Делает он это для того, чтобы приписать эту заслугу в том или ином виде властям и лично себе как источнику таких новостей, считает Асафов.

«На уровне верховного главнокомандующего, министра обороны, то есть Зеленского, Умерова, Сырского, Драпатого и прочих других людей, имеющих отношение к приказам, никаких таких распоряжений нет и не было. И это идеологически несопоставимо с тем, что они могут сказать. Это принципиально невозможно», — объяснил политолог.

8 мая Минобороны России обвинило ВСУ в нарушении перемирия. Там заявили, что российские войска отвечают зеркально, действуя адекватно складывающейся обстановке. В ведомстве утверждают, что Москва соблюдает режим прекращения огня. В том числе остановлены удары авиации, ракетных войск, артиллерии и беспилотников.

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