ВС РФ взяли Троицкое в ДНР до начала перемирия

ВС РФ до начала перемирия освободили Троицкое в ДНР

До начала действия перемирия подразделения группировки российских войск «Центр» взяли населенный пункт Троицкое в Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.

«До начала действия перемирия подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Троицкое», — говорится в публикации российского оборонного ведомства.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Российские войска прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых рубежах и позициях зоны специальной военной операции на время объявленного президентом Владимиром Путиным перемирия. В ведомстве акцентировали внимание на том, что российская сторона строго соблюдает режим прекращения огня.

