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12:35, 8 мая 2025Из жизни

Язык животных переведут на человеческий

В Китае язык животных переведут при помощи искусственного интеллекта
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Zi Cheng / Shutterstock / Fotodom  

Искусственный интеллект переведет язык животных на человеческий. Об этом сообщает South China Morning Post.

Китайский гигант искусственного интеллекта Baidu подал заявку на патент на технологию, предназначенную для перевода звуков, которые издают животные, на человеческий язык. Заявку подали в декабре, однако сообщение об этом было опубликовано Китайским национальным управлением интеллектуальной собственности лишь во вторник, 6 мая.

Метод перевода основан на сборе различных данных от конкретного вида, включая голос, язык тела, изменения в поведении и другие биологические сигналы. Система будет анализировать информацию, чтобы определить эмоцию, прежде чем преобразовать ее в целевой язык. Технология использует нейронные сети и машинное обучение.

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Публикация заявки на патент не означает, что он уже был выдан. Процесс оценки заявки может занять от года до пяти лет.

Baidu не уточнила свои намерения относительно использования технологии. Поэтому неизвестно, планирует ли она выпустить новое приложение для понимания животных.

Ранее сообщалось, что житель Японии, который мечтал превратиться в животное, потратил два миллиона иен (один миллион рублей), чтобы стать собакой. На создание костюма потребовалось 40 дней и несколько примерок.

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