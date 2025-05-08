Захарова оценила пост МИД ФРГ о Холокосте на трех языках

Захарова: Заявления МИД Германии на трех языках отличаются

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила опубликованное на трех языках сообщение МИД Германии, посвященное 80-летней годовщине окончания Второй Мировой войны. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Она обратила внимание, что пост ведомства об ответственности Германии отличается в зависимости от языка. «По-французски и по-английски немецкие дипломаты извиняются еще и за Холокост. А по-русски только за некий "цивилизационный разлом"», — указала Захарова.

Такую разницу в сообщении дипломат назвала типичной для Запада практикой сегрегации людей.

Ранее Мария Захарова заявила, что Германия несет историческую ответственность не только перед евреями, жертвами Холокоста, но и перед другими народами, против которых совершали преступления нацисты.