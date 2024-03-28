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08:49, 28 марта 2024Мир

Захарова обвинила Германию в национальной дискриминации

Захарова: Германия несет историческую ответственность не только перед евреями

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Германия несет историческую ответственность не только перед евреями, жертвами Холокоста, но и перед другими народами, против которых совершали преступления нацисты. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале, комментируя решение ФРГ добавить вопросы о Холокосте, иудаизме и истории Израиля в тестирование на получение гражданства.

Ранее глава МВД ФРГ Нэнси Фезер сообщила, что преступления Германии против человечности, а именно Холокост, возлагают на ее граждан ответственность за защиту евреев и Израиля. «Эта ответственность сегодня является частью нашей идентичности», — подчеркнула она.

«А как же быть с замученными, сожженными, закопанными заживо народами других национальностей и гражданской принадлежности?» — спросила Захарова. По ее мнению, выплата компенсаций жертвам нацистов только одной национальности, равно как и несение ответственности лишь за одно государство, является «повторением преступлений и ошибок 80-летней давности».

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что ФРГ проводит политику без учета положений международно-правовых документов.

«Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/60/7 о Холокосте говорит о страданиях "евреев и несчетного числа представителей других меньшинств", ту же формулировку использует резолюция ЮНЕСКО 34С/61. Берлинская декларация ОБСЕ, в целом упоминает "все этнические и религиозные группы"», — напомнила Мария Захарова.

По ее словам, Германия не имеет никакого права выделять кого-либо из жертв нацистских преступлений Третьего рейха и относиться к ним иначе, чем ко всем остальным.

Ранее сообщалось, что в ООН нашли веские основания для обвинения Израиля в геноциде в отношении палестинцев. Три факта заставляют задуматься об этом: массовые жертвы, заявления израильских официальных лиц и бесчеловечные условия жизни, навязанные палестинцам.

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      Александра Синицына
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