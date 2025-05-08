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22:29, 8 мая 2025Бывший СССР

Зеленский созвонился с Трампом

Советник ОП Украины Лещенко: Зеленский проводит телефонный разговор с Трампом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил советник офиса главы государства Сергей Лещенко, передает «Страна.ua».

Подробности беседы политиков не приводятся.

Ранее Трамп сообщил о планах провести телефонный разговор с украинским коллегой после ратификации сделки по недрам. Какие именно вопросы он намерен обсудить с Зеленским, американский президент не уточнил.

8 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение с Соединенными Штатами о полезных ископаемых. За проголосовали 338 депутатов.

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