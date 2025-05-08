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16:48, 8 мая 2025Интернет и СМИ

Зеленскому предрекли значительное сокращение срока жизни при одном условии

Боуз: Зеленский значительно сократит срок жизни в случае атаки на Москву 9 мая
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский значительно сократит срок своей жизни в случае атаки на Москву 9 мая. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«Если наркофюрер Зеленский хочет значительно сократить продолжительность своей жизни и жизни своей закадычной диктаторской элиты, он должен пойти вперед и попытаться напасть на Москву в пятницу», — заявил Боуз.

По мнению журналиста, такой удар по столице России будет «актом войны», не только против РФ, но и против Китая и других государств, чьи лидеры будут присутствовать на параде Победы.

Ранее Зеленский намекнул на планы нанести удар по параду Победы в Москве 9 мая. Он сообщил, что российские власти якобы «правильно переживают» по данному поводу.

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