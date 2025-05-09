Байден осудил Трампа за диалог с Россией

Байден: Трамп диалогом с Россией подрывает единство НАТО

Президент США Дональд Трамп диалогом с Россией подрывает единство НАТО. Об этом в интервью телеканалу ABC заявил бывший американский президент Джо Байден.

«Я думаю, что он, откровенно говоря, проделал очень плохую работу в интересах США. Вы знаете, что величайший альянс в мировой истории — это НАТО. А Трамп подорвал его», — сказал он.

Байден также раскритиковал Трампа за то, что тот не стесняется наличия у него каких-либо связей с российским президентом Владимиром Путиным. Экс-президент добавил, что знает Путина «более 45 лет» и назвал его «диктатором».

Ранее Байден признался, что считает себя ответственным за приход Трампа к власти. «Видите ли, я был главным, а он одержал победу. Так что, как вы понимаете, я чувствую ответственность», — сказал он.