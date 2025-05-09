Байден сделал признание о приходе Трампа к власти

Байден заявил, что считает себя ответственным за возвращение Трампа в Белый дом

Бывший президент США Джо Байден признался, что считает себя ответственным за приход к власти действующего лидера страны Дональда Трампа. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ABC.

«Я принимаю на себя ответственность, потому что, видите ли, я был главным, а он одержал победу. Так что, как вы понимаете, я чувствую ответственность», — сказал Байден.

При этом он полагает, что смог бы победить Трампа, если бы не вышел из предвыборной гонки. Байден связал свое поражение с пандемией, которая, по его мнению, негативно отразилась на либеральных демократах.

В то же время он отметил, что на результаты голосования могло повлиять беспокойство избирателей по поводу безопасности границ и стоимости жизни, добавив, что чувствует вину за это, поскольку подобные опасения возникли у американцев, когда он возглавлял страну.

Ранее Байден раскритиковал администрацию Трампа за миграционную политику, назвав действия Белого дома «разрушительными». «Меньше чем за 100 дней эта новая администрация нанесла столько вреда. Просто дух захватывает от того, что это могло произойти так скоро», — заявил он.