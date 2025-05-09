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12:31, 9 мая 2025МирЭксклюзив

Бомбардировки НАТО назвали главной проблемой современной Сербии

Историк Денчич: Многие проблемы Сербии являются следствием бомбардировок НАТО
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Reuters

Многие проблемы Сербии до сих пор являются следствием бомбардировок НАТО 1999 года, так как наследие гражданской войны в Югославии сказывается на сложном международном положении Белграда. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил сербский историк Милан Денчич.

Кроме того, исследователь связал современные трудности Сербии с наследием президента Югославии Иосипа Броз Тито, правившего страной с 1953 по 1980 год. По словам Денчича, он является худшим правителем за всю историю страны, хотя правил югославским государством, а не конкретно Сербией и являлся хорватом по происхождению.

В результате его политики и вмешательства западных стран была гражданская война в Югославии, и сейчас многие проблемы на просторах бывшей Югославии — последствие той эпохи

Милан Денчичисторик из Сербии

27 марта прошлого года директор Русского дома в Белграде Евгений Баранов, заставший удары Североатлантического альянса, заявил, что многие сербы до сих пор страдают от последствий бомбардировок. В частности, на них сказались последствия применения НАТО снарядов с обедненным ураном, что до сих пор влияет на здоровье граждан и является одной из ключевых проблем сербского здравоохранения.

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