Бывший советник офиса Зеленского объяснил заявление Путина и Си Цзиньпина

Арестович заявил, что Путин и Си Цзиньпин передавят Трампа и Украину

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, сделавшие совместное заявление после встречи в Москве, передавят Украину и президента США Дональда Трампа. Об этом написал в своем Telegram-канале экс-советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Главы КНР и РФ делают совместное заявление в классическом стиле Холодной войны: происки Вашингтона, не допустим, не простим. Это максимальная пощечина Трампу», — написал он.

По мнению Арестовича, Украина для Трампа — негативный токсичный актив, а для России — священная рана. «Кто кого передавит в столкновении таких позиций — вопрос очевидный», — считает он.

Ранее сообщалось, что президент России и председатель КНР приняли совместное заявление по теме глобальной стратегической стабильности. Планировалось также подписание нескольких межправительственных и межведомственных документов.