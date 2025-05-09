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17:23, 9 мая 2025Бывший СССР

Бывший советник офиса Зеленского объяснил заявление Путина и Си Цзиньпина

Арестович заявил, что Путин и Си Цзиньпин передавят Трампа и Украину
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / Фотохост-агентство РИА Новости

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, сделавшие совместное заявление после встречи в Москве, передавят Украину и президента США Дональда Трампа. Об этом написал в своем Telegram-канале экс-советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Главы КНР и РФ делают совместное заявление в классическом стиле Холодной войны: происки Вашингтона, не допустим, не простим. Это максимальная пощечина Трампу», — написал он.

По мнению Арестовича, Украина для Трампа — негативный токсичный актив, а для России — священная рана. «Кто кого передавит в столкновении таких позиций — вопрос очевидный», — считает он.

Ранее сообщалось, что президент России и председатель КНР приняли совместное заявление по теме глобальной стратегической стабильности. Планировалось также подписание нескольких межправительственных и межведомственных документов.

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