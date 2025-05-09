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00:10, 9 мая 2025Мир

Госдеп оценил сделку с Украиной по ресурсам

Госдеп: Сделка США и Украины по ресурсам не связана с мирными переговорами
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США рассматривают заключение ресурсной сделки с Украиной отдельно от мирных переговоров. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.

«Это совсем не связано с переговорами относительно прекращения огня и [завершения] конфликта. Это отдельное», — сказала она.

По ее словам, сделка по ресурсам с Киевом была заключена для того, чтобы обеспечить поступление финансовых средств на Украину с целью восстановления страны после окончания боевых действий.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин оценила необходимость сделки по недрам с Украиной. «Затраты будут на работу, на то, чтобы добыть эти редкоземельные минералы, и это потребует военного присутствия. Стоит ли это того, чтобы мы влезли в страну, в которой нам не место?», — задалась она вопросом.

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