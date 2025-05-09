Командир женского батальона рассказала о подготовке к параду Победы

Shot: Командир женского парадного батальона рассказала о подготовке к параду

Командир женского парадного батальона подполковник Мария Митяшина рассказала о подготовке к участию в торжественном марше на Красной площади 9 мая. Видео опубликовано в Telegram-канале Shot.

«Тренировки у нас были ежедневные — в любую погоду. Все справились на отлично», — рассказала Митяшина журналистам после прохождения парада. По ее словам, обязательным условием прохождения по Красной площади являются широкие улыбки.

Президент России Владимир Путин лично поздравил участниц с Днем Победы и поблагодарил за строевую подготовку.

Как отмечают в официальном канале Минобороны России, большинство девушек, участвующих в параде, являются продолжательницами офицерских династий.

Парад Победы в честь 80-летия Великой Отечественной войны прошел утром 9 мая в центре Москвы.