Командир женского батальона рассказала о подготовке к параду Победы

Командир женского парадного батальона подполковник Мария Митяшина рассказала о подготовке к участию в торжественном марше на Красной площади 9 мая. Видео опубликовано в Telegram-канале Shot.
«Тренировки у нас были ежедневные — в любую погоду. Все справились на отлично», — рассказала Митяшина журналистам после прохождения парада. По ее словам, обязательным условием прохождения по Красной площади являются широкие улыбки.
Президент России Владимир Путин лично поздравил участниц с Днем Победы и поблагодарил за строевую подготовку.
Как отмечают в официальном канале Минобороны России, большинство девушек, участвующих в параде, являются продолжательницами офицерских династий.
Парад Победы в честь 80-летия Великой Отечественной войны прошел утром 9 мая в центре Москвы.