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20:29, 9 мая 2025Мир

Мексика подала в суд на Google из-за Мексиканского залива

Мексика подала в суд на Google из-за изменения названия Мексиканского залива
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Yahir Ceballos / Reuters

Правительство Мексики подало в суд на корпорацию Google за переименование в сервисе Google Maps Мексиканского залива в Американской. Об этом сообщила президент страны Клаудия Шейнбаум, передает ТАСС.

«Иск уже подан (...) и он все еще находится на рассмотрении. (...) Они могут называть свою часть территории как угодно. Но часть, соответствующая Мексике, не может быть переименована», — заявила Шейнбаум.

Она добавила, что в указе правительства США упоминается переименование только той части, которая соответствует континентальному шельфу страны, а не всего залива.

Ранее президент США Дональд Трамп захотел объявить об изменении языковой нормы в стране и предложил переименовать Персидский залив в Арабский. Инициативу о переименовании топонима поддержали и сами арабские государства.

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