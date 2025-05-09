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13:04, 9 мая 2025Мир

Одна из стран ЕС выступила против переговоров о членстве Украины в ЕС

Орбан: Венгрия не поддерживает начало переговоров о членстве Украины в ЕС
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: David Balogh / XinHua / Globallookpress.com

Венгрия не поддерживает решение о начале переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

«Политическое решение принято. Это решение было принято против Венгрии, потому что мы не поддерживаем вступление Украины, а ускоренное вступление — определенно нет», — сказал он.

По его словам, вступление Украины в ЕС будет «экономическим самоубийством» для последнего. Он добавил, что такое мнение также разделяет руководство Словакии.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС ускорить процесс вступления Украины в объединение. По ее словам, членство республики станет «величайшей гарантией справедливого и прочного мира».

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