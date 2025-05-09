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04:22, 9 мая 2025Силовые структуры

Полиция задержала подростков за хулиганство в «Крокусе»

МВД: Задержаны катавшиеся на электросамокате в «Крокусе» подростки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Полиция задержала двух подростков за езду на электросамокате по территории подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Отмечается, что несовершеннолетние снимали происходящее на видео, которое затем попало в сеть. Его обнаружили сотрудники полиции в ходе мониторинга. Они установили личности нарушителей.

«Мои коллеги из Московской области установили подростков, совершивших хулиганские действия в городе Красногорске. (...) В настоящее время они доставлены в следственные органы, которыми принято процессуальное решение», — написала представитель ведомства.

22 марта в Красногорске был открыт мемориал в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле», где произошел теракт в 2024 году. Он представляет собой две стелы из черного гранита с фигурками взлетающих журавлей и установлен напротив концертного зала и второго павильона «Крокус Экспо».

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