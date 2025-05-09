Уроженец Купянска рассказал, что украинцы празднуют День Победы дома

Уроженец Купянска (Харьковская область, Украина) Роман, после начала российской спецоперации переехавший в Краснодар, рассказал, как украинцы празднуют День Победы. Его цитирует РИА Новости.

До Майдана, уточнил он, его семья ходила в Купянске на парад, дедушка надевал свою форму танкиста и все «восхищались и радовались». После 2014 года проходящий в Москве парад смотрели дома. «А начали запрещать георгиевские ленточки, и праздник превратился в более домашний, с дедушкой и бабушкой и парадом на Красной площади по телевизору», — поделился Роман. В 2025 году мужчина планирует по семейной традиции отмечать 9 Мая с сыном Сашей.

В свою очередь, переселенка из украинского Херсона Галина Прокофьевна подтвердила, что после 2014 года проводить шествия в День Победы, которые она помогала организовывать, было нельзя. По ее словам, вместо этого на улицы выходили «националисты из Львова». Однако, обращает внимание женщина, херсонцы отмечали праздник, приходя с праздничными визитами к ветеранам. «Я так рада, что сейчас вновь могу отметить праздник по-настоящему», — заключила она.

Ранее сообщалось, что жители Эстонии пришли посмотреть трансляцию парада Победы на российскую границу. Отмечается, что экран с трансляцией установлен на берегу Ивангорода.