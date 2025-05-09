Эстонцы пришли посмотреть парад Победы на российскую границу

Жители эстонской Нарвы пришли посмотреть парад Победы на российскую границу

Жители Эстонии пришли посмотреть трансляцию парада Победы на российскую границу. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Mash.

Отмечается, что экран с трансляцией расположился на берегу Ивангорода. «Местные пришли посмотреть на торжественное мероприятие на Нарвский променад, расположенный недалеко от моста Дружбы, который соединяет две страны», — говорится в сообщении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы вместе со своим сыном Николаем.