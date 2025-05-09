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12:42, 9 мая 2025Бывший СССР

Эстонцы пришли посмотреть парад Победы на российскую границу

Жители эстонской Нарвы пришли посмотреть парад Победы на российскую границу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Mash

Жители Эстонии пришли посмотреть трансляцию парада Победы на российскую границу. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Mash.

Отмечается, что экран с трансляцией расположился на берегу Ивангорода. «Местные пришли посмотреть на торжественное мероприятие на Нарвский променад, расположенный недалеко от моста Дружбы, который соединяет две страны», — говорится в сообщении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы вместе со своим сыном Николаем.

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