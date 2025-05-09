Посольство США в России назвало победу во Второй мировой войне общей

Посольство США в России заявило об общей победе во Второй мировой войне

Посольство США в России опубликовало пост в память о жертвах русского народа во Второй мировой войне. Публикация появилась в Telegram-канале диппредставительства.

«Мы помним жертвы русского народа: Блокаду Ленинграда — почти 900 дней изнуряющего голода и ожесточенного сопротивления. Мы помним Сталинград и Севастополь. Мы помним бабушек, копавших окопы, и детей, носивших воду и донесения», — говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что помнят вклад американских, советских и других союзных войск в достижение общей цели. «В этот день мы чтим тех, чьи жертвы принесли Победу. Победа была общей. И память о ней — тоже», — заключили в диппредставительстве.

Ранее сообщалось, что в столице США Вашингтоне впервые за шесть лет прошла акция «Бессмертный полк». Посольство опубликовало запись сообщества «Международный бессмертный полк», в котором рассказывалось, что в шествии приняли участие соотечественники трех поколений из штатов Вирджиния, Мэриленд, Флорида, Нью-Йорк и города Вашингтон.