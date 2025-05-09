Раскрыты детали разговора ветерана с Путиным и Си Цзиньпином

Ветеран Знаменский поговорил с Путиным и Си Цзиньпином о дружбе России и КНР

Ветеран Евгений Знаменский раскрыл детали беседы с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в ходе парада Победы. Соответствующие кадры публикует РЕН ТВ в Telegram.

По словам Знаменского, он удивился, когда увидел, что стул с его именем находится рядом с двумя лидерами. «Я начал говорить, как хорошо, что наши две державы дружат. Сказал, что РФ и КНР — это мощь. Пожелал дружбы вечной», — поделился ветеран.

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