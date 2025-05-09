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11:33, 9 мая 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам объяснили опасность кишечной палочки в продуктах

Бактериолог Карье: Опасность кишечной палочки зависит от ее штамма
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Бактериолог Анна Карье объяснила, какую опасность для здоровья представляет кишечная палочка, которую Роспотребнадзор зачастую обнаруживает в продуктах питания. Об этом она рассказала россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Как отметила Карье, опасность кишечной палочки зависит от ее штамма. «Есть нейтральные представители, а есть действительно опасные и патогенные. Когда мы читаем новости о том, что где-то обнаружили кишечную палочку, то речь идет именно о патогенных», ─ заявила бактериолог.

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Симптомами заражения Карье назвала тошноту, рвоту, диарею, ломоту в мышцах, слабость и высокую температуру. В легких случаях для лечения достаточно поддерживать водно-солевой баланс организма без необходимости госпитализации. Если заболевание протекает тяжело, то тогда уже используют антибактериальные препараты и другую симптоматическую терапию, заключила специалистка.

Ранее хирург Каран Раджан заявил, что из-за пищевого отравления может произойти перестройка иммунной системы. Это чревато развитием хронической диареи и других проблем с желудочно-кишечным трактом.

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