Экс-премьер Польши Миллер призвал Украину вернуть оружие вместо орденов

Киеву вместо орденов стоит вернуть Варшаве военную технику и все вооружение, которое было направлено Украине в рамках поддержки. С таким призывом выступил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в эфире Polsat News.

«Раз уж все так стремятся вернуть полученное, пусть вернут МиГи, танки и оружие. Это был бы жест доброй воли, не так ли?» — высказался он.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского лидера Владимира Зеленского ордена Белого орла. Такое действие последовало после решения последнего присвоить одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) наименование «имени героев УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).

После этого от ордена Белого орла отказались три экс-президента Украины — Виктор Ющенко, Леонид Кучма и Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).