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04:18, 21 июня 2026Забота о себе

Россиянам назвали самый бюджетный летний суп

РИА Новости: Свекольник стал самым бюджетным летним супом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: М. Анфингер / РИА Новости

Самым бюджетным холодным супом этого лета стал свекольник, приготовление одной порции (250 миллилитров) по классическому рецепту обойдется всего в 27 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что стоимость порции на семью из четырех человек составляет всего 108 рублей. По словам экспертов, самым дорогим продуктом в блюде оказалась сметана. На втором месте оказалась окрошка. Одна порция супа на квасе обойдется россиянам в 49,5 рубля, а на кефире и минеральной воде — 51,5 рубля. Стоимость на семью из четырех человек составит 198 и 206 рублей соответственно.

Самым дорогим супом стал гаспачо. Цена одной порции составляет 55,75 рубля, а на семью из четырех человек — 223 рубля.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что свекольник положительно влияет на сосуды и сердечную мышцу. Врач отметил, что в овоще содержится вещество под названием бетаин, которое увеличивает мышечную силу, что подтверждается исследованиями.

До этого «Лента.ру» опубликовала топ-5 лучших рецептов свекольника.

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