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15:48, 9 мая 2025Мир

Рютте высказался о членстве Украины в НАТО

Рютте: НАТО не обещало Украине членство в организации как часть мирного договора
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

НАТО не обещала Киеву членство в организации в качестве пункта мирного договора по завершению конфликта с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте, передает ТАСС.

«НАТО обещала Украине необратимый путь в НАТО, но мы никогда не обещали, что это будет результатом мирного соглашения», — заявил Рютте.

По его словам, членство Украины в организации является вопросом «на более долгосрочную перспективу».

Ранее Рютте нашел способ увеличить военные расходы стран альянса до 5 процентов ВВП. План генсека состоит в том, чтобы повысить оборонные расходы с 2 до 3,5 процента ВВП, при этом увеличив другие расходы «на безопасность» до 1,5 процента ВВП.

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