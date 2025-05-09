Стало известно о заслугах победившего бандита в рукопашном бою полицейского из Махачкалы

«Регнум»: победивший бандита в рукопашном бою полицейский ранее спасал людей

26-летний полицейский Мурад Магомедов, победивший бандита в рукопашном бою в Махачкале, ранее спасал людей. Об этом агентству «Регнум» сообщил его бывший напарник по имени Магомед.

Сослуживец вспомнил, как в июне 2024 года они одними из первых оказались у кафедрального собора, на который напали боевики. «Мы с Мурадом и другими экипажами отстреливались от террористов», — сообщил он.

Также напарник рассказал, как в 2023 году им пришлось вытаскивать раненых и искать тела после взрыва АЗС в Махачкале. Тогда в результате ЧП пострадали 63 человека, еще 35 людям выжить не удалось. Магомед признался, что тот инцидент наложил на полицейских сильную душевную травму.

Перестрелка в Махачкале произошла в понедельник, 5 мая. Вооруженные мужчины открыли шквальный огонь по наряду ДПС. Мурад Магомедов во время нападения был ранен, но сумел отразить атаку вооруженного ножом бандита. Силовик перехватил оружие и нанес им удар напавшему. В итоге бандит был ликвидирован, его сообщник получил ранение при задержании. Полицейского доставили в реанимацию с пулевым ранением бедра и ножевыми ранами.