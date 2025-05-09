В еще одном российском аэропорту ввели ограничения на полеты

Росавиация: Ограничения на полеты введены в аэропорту Нижнекамска

В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения на полеты в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС). Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — говорится в сообщении.

В ночь на вторник, 6 мая, тринадцать российских аэропортов приостановили полеты. Тогда Украина за ночь выпустила по России свыше сотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В общей сложности силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 105 беспилотников над 11 регионами России.