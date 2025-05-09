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12:37, 9 мая 2025Мир

В Европе понадеялись на серьезные переговоры после выходных

Мерц: После выходных наступит время для серьезных переговоров по Украине
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Dts Nachrichtenagentur / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

После выходных наступит время для «серьезных переговоров» по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил на совместной пресс-конференции с председателем Евросовета Антониу Коштой канцлер Германии Фридрих Мерц, передает ТАСС.

Он отметил, что после вчерашнего разговора с президентом США Дональдом Трампом ожидает от него усиления давления на Россию. Политик добавил, что после грядущих выходных наступит фаза, во время которой «смогут пройти серьезные переговоры».

Ранее глава правительства ФРГ заявил, что члены Европейского Союза подготовили проект коммюнике, похожий на предложение президента США Дональда Трампа о 30-дневном перемирии на Украине. Он также понадеялся, что стороны смогут через перемирие прийти к переговорам о мирном соглашении.

В четверг, 8 мая, глава Белого дома призвал Украину и Россию к 30-дневному перемирию. Он отметил, что идеальным сценарием станет переход от перемирия к полноценному мирному соглашению.

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