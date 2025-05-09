В ЕС заявили о подготовке похожего на предложение Трампа о перемирии на Украине коммюнике

Мерц: ЕС подготовил похожий на предложение Трампа о перемирии проект коммюнике

Члены Европейского Союза подготовили проект коммюнике, похожий на предложение президента США Дональда Трампа о 30-дневном перемирии на Украине. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с председателем Евросовета Антониу Коштой, передает ТАСС.

«Есть проект коммюнике (…). Он по большей части совпадает с его [Трампа] предложением о 30-дневном прекращении огня», — сказал он.

Он также выразил надежду на то, что все стороны увидят в этом шанс через перемирие прийти к переговорам о мирном соглашении.

Ранее глава Белого дома призвал Украину и Россию к 30-дневному перемирию. По его словам, такой шаг впоследствии должен вылиться в полноценное мирное соглашение.