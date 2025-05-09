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20:50, 9 мая 2025Бывший СССР

В Одессе почтили память Неизвестного Матроса вопреки указу Зеленского

В Одессе почтили память Неизвестного Матроса, несмотря на указ Зеленского
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Peter Seyfferth / imagebroker.com / Globallookpress.com

В Одессе почтили память Неизвестного Матроса, возложив цветы к памятнику, несмотря на указ президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Памятник оцепили полицейские и нацгвардейцы, горожан пропускали к нему только после обязательной проверки документов. «Тех, кто забыл паспорт дома, полиция разворачивает, из-за чего иногда вспыхивают скандалы», — отметили журналисты.

К 15 часам (совпадает с мск) подножие памятника было покрыто плотным слоем цветов.

В 2023 году Зеленский подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти победы на нацизмом.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая собирается подать заявление в Службу безопасности Украины на коллегу Максима Бужанского, который поздравил украинцев с Днем Победы, несмотря на официальный отказ от праздника со стороны властей.

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