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01:30, 9 мая 2025Мир

В Польше назвали способные стать посредниками по Украине страны

МИД Польши: Турция и Китай могли бы стать посредниками по Украине вместо США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Турция и Китай могли бы вместо США выступить в роли посредников на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, его цитирует ТАСС.

«Если этот [переговорный] трек [с участием США] потерпит неудачу, есть другие кандидаты. Есть Турция, которая поддерживает каналы связи, и, прежде всего, есть Китай», — отметил он.

Ранее стало известно, что администрация президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы хочет заменить США в качестве посредника на переговорах по Украине.

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