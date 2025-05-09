В Польше назвали способные стать посредниками по Украине страны

МИД Польши: Турция и Китай могли бы стать посредниками по Украине вместо США

Турция и Китай могли бы вместо США выступить в роли посредников на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, его цитирует ТАСС.

«Если этот [переговорный] трек [с участием США] потерпит неудачу, есть другие кандидаты. Есть Турция, которая поддерживает каналы связи, и, прежде всего, есть Китай», — отметил он.

Ранее стало известно, что администрация президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы хочет заменить США в качестве посредника на переговорах по Украине.