Власти Ингушетии высказались о нападении в Камешково после вмешательства Делимханова

Сенатор Илезов: Драка в Камешково находится на контроле главы Ингушетии

Ситуация с нападением на рабочих из Ингушетии в Камешково Владимирской области находится на контроле у главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, рассказал сенатор от Ингушетии Микаил Илезов. Его цитирует газета «Сердало».

По словам Илезова, власти региона незамедлительно отдали поручения изучить, насколько объективно ведется расследование обстоятельств драки. Он добавил, что к вопросу также подключен сенатор от Владимирской области Андрей Шохин.

Накануне депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что группа вооруженных людей с дубинками, кастетами и ножами напала на уроженцев Ингушетии во Владимирской области. Конфликт, по словам очевидцев, произошел на крыльце гостиницы, где жили ингушские рабочие, и носил националистический характер.

Делимханов заявил, что служители правопорядка «нередко закрывают глаза» на нападения на представителей нацменьшинств, и напомнил, что представители разных национальностей участвуют в специальной военной операции.