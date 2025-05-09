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00:53, 9 мая 2025Бывший СССР

Зеленский опубликовал фото со странным следом на лице

Зеленский опубликовал фото со странным следом на правом виске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Telegram-канал Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал пост про разговор с американским лидером Дональдом Трампом, сопроводив его своей фотографией со странным следом на правом виске. Публикация размещена в Telegram-канале главы государства.

На снимке украинский лидер сидит за рабочим столом, повернув голову. При этом видно, что его правый висок пересекает вертикальная линия.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский обратил внимание, что Зеленский начал записывать свои видеообращения на фоне белой стены. Он предположил, что президент находится в больнице, где проходит восстанавливающую терапию.

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