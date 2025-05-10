Фицо прокомментировал свою поездку в Россию

Премьер Словакии Фицо назвал свою поездку на День Победы в Москву успешной

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал свою поездку в Москву успешной. Его слова передает РИА Новости.

Председатель правительства Словакии, который посетил Россию по случаю Дня Победы, отметил, что Европе нужна Россия, а России нужна Европа.

«Мы должны придерживаться политики сотрудничества, а не ненависти и железных занавесов», — заявил Фицо.

Ранее стало известно, что Роберт Фицо заявил о готовности наложить вето на запрет поставок энергоресурсов из России. Об этом он рассказал во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.