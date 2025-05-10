Разин захотел признать завещание Шатунова недействительным

РИА Новости: Разин через суд хочет признать завещание Шатунова недействительным

Российский музыкальный продюсер Андрей Разин захотел через суд признать недействительным завещание бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, Разин подал соответствующий иск к родным исполнителя — жене Светланк, сыну Дэннису и дочери Эстелле. Его уже приняли к рассмотрению и назначили заседание.

Ранее Разин раскритиковал певиццу Лолиту Милявскую. Продюсер заявил, что знаменитость «наехала на него» и даже угрожала ему фразой «Разин, тебе не жить». Он заявил, что давно проклял исполнительницу.