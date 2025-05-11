Президент Буркина-Фасо Траоре: Россия станет сильнее после завершения СВО

Россия станет сильнее после окончания специальной военной операции (СВО) на Украине, считает президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

По его словам, Запад использовал Киев, чтобы ослабить Россию. «Реальность такова: вся "помощь", которую им давали, — это не помощь, они фактически отдали свои полезные ископаемые. По сути, Украина больше не принадлежит украинцам», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что Киев должен одуматься и сесть за стол переговоров для мирного урегулирования конфликта.

Ранее Владимир Зеленский пообещал встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на переговорах в Турции 15 мая, уточнив, что для этого Москва должна пойти на полное и длительное прекращение огня с 12 мая.

Позднее американское издание Axios со ссылкой на украинского чиновника сообщило, что Зеленский прибудет на переговоры в Стамбул, даже если Россия не прекратит боевые действия.