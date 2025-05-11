Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:58, 11 мая 2025Мир

Будущее России после окончания СВО спрогнозировали

Президент Буркина-Фасо Траоре: Россия станет сильнее после завершения СВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Alexander Kryazhev / Host agency RIA Novosti / Handout / Reuters

Россия станет сильнее после окончания специальной военной операции (СВО) на Украине, считает президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

По его словам, Запад использовал Киев, чтобы ослабить Россию. «Реальность такова: вся "помощь", которую им давали, — это не помощь, они фактически отдали свои полезные ископаемые. По сути, Украина больше не принадлежит украинцам», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что Киев должен одуматься и сесть за стол переговоров для мирного урегулирования конфликта.

Ранее Владимир Зеленский пообещал встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на переговорах в Турции 15 мая, уточнив, что для этого Москва должна пойти на полное и длительное прекращение огня с 12 мая.

Позднее американское издание Axios со ссылкой на украинского чиновника сообщило, что Зеленский прибудет на переговоры в Стамбул, даже если Россия не прекратит боевые действия.

Наша Победа!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пообещал Путину лично ждать его в Турции на переговорах при одном условии

    Ученые научились воссоздавать фоторобот по ДНК

    Трампу подарят «летучий дворец» за 400 миллионов долларов

    Душ, прогулка и сладкие фрукты. Как утром избавиться от перегара после вечернего застолья?

    Будущее России после окончания СВО спрогнозировали

    «Спартак» отказался общаться со СМИ после поражения от Динамо

    В ДНР рассказали о продвижении ВС России на разных направлениях

    Пленный ВСУ рассказал о взятках в ТЦК

    Глава РФПИ отреагировал на видео с «сахаром Макрона»

    В США раскрыли подробности участия Зеленского в переговорах в Турции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости