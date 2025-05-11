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06:15, 11 мая 2025Бывший СССР

Депутат сравнил участь Донбасса и Украины

Депутат Литвинов: Донбасс 11 лет назад избежал участи продавшей землю Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Депутат ДНР, автор декларации о суверенитете республики Борис Литвинов высказался о судьбе Донбасса и Украины. Его слова приводит РИА Новости.

Литвинов сравнил участь Донбасса и Украины и сказал, что Донбасс избежал судьбы страны, продавшей свою землю. Депутат уточнил, что руководил процессом проведения референдума 11 лет назад.

«И благодаря этому референдуму, благодаря воле народа, которую мы тогда проявили, наша земля в наших руках», — отметил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о правильном выборе жителей Донбасса на референдуме в 2014 году. «Долгая и трудная, но бесповоротная дорога ДНР и ЛНР домой началась тогда — 11 мая 2014 года. (...) И сегодня мы помним и чтим эту дату, чтим героев, которых уже нет с нами», — сказала дипломат.

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