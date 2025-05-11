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21:48, 11 мая 2025Спорт

«Динамо» победил «Спартак» в матче РПЛ

«Динамо» победил «Спартак» со счетом 2:0 в матче РПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Московское «Динамо» одержало победу над столичным «Спартаком» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На седьмой минуте полузащитник Хорхе Карраскаль реализовал пенальти. На 30-й минуте хавбек Данил Глебов увеличил преимущество команды.

Таким образом, после 28 матчей «Динамо» располагается на четвертом месте в турнирной таблице, имея в активе 53 очка. «Спартак» занимает пятое место с 51 очком. «Краснодар» остается лидером РПЛ, набрав 61 очко.

В следующем туре «Динамо» примет тольяттинский «Акрон», а «Динамо» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Обе встречи пройдут 18 мая.

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